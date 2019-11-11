Структура столичной мэрии выкупила бывшие здания Минэкономразвития в центре Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Компания "МежРегионРазвитие" купила на торгах в понедельник комплекс зданий, которые ранее занимало Министерство экономического развития РФ. Об этом говорится в протоколе торгов, размещенном на площадке "Сбербанк-АСТ".

"На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник ООО "МежРегионРазвитие", <…> предложивший наибольшую цену имущества в размере 2 млрд 809 млн 83 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из протока торгов, начальная цена имущества составила 2,779 млрд рублей без НДС. Организатор торгов ДОМ.РФ сообщил, что с учетом НДС цена продажи составила 3,37 млрд рублей. Компания "МежРегионРазвитие" принадлежит департаменту имущества Москвы.

Как следует из документации аукциона, из шести допущенных компаний предложения направили лишь две. Кроме победителя, свою цену предложила компания "17-й Таксомоторный парк". Их цена предложения составила 2,779 млрд рублей без НДС.

К торгам были допущены шесть компаний из Москвы, Калининградской области и Алтайского края. В их числе ООО "МежРегионРазвитие", ООО "Автотор Холдинг", ОАО "17-й Таксомоторный парк", ООО "А-Инвестмент Групп", ООО "Первый" и ООО "Взлет".

В октябре ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже комплекса зданий в центре Москвы, которые ранее занимало Министерство экономического развития России, переехавшее в новый правительственный комплекс в Москва-Сити.

Решением правительственной комиссии ДОМ.РФ переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых ранее располагались офисы министерств, переехавших в новый комплекс. В частности, здание Минкомсвязи России на Тверской, здание Минпромторга России на Китайгородском проезде, здание Минэкономразвития России на Овчинниковской набережной, а также комплекс зданий Минэкономразвития России на 1-й Брестской улице.