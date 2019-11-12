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В Бурятии число проблемных объектов долевого строительства выросло с начала года на треть

Обманутыми дольщиками власти региона признали 1388 человек
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© Сергей Бобылев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 12 ноября. /ТАСС/. Число недостроенных многоквартирных домов в Бурятии, признанных проблемными объектами долевого строительства, выросло с начала года почти на 30%. Об этом сообщили ТАСС в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.

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"На начало года проблемных объектов на территории Бурятии было восемь, в настоящее время Республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора проблемными признаны 11 объектов", - сообщили в министерстве. При этом количество обманутых дольщиков возросло с 786 до 1338. В числе застройщиков, чьи объекты в Бурятии признаны проблемными, - компании "Партнер-Строй-Инвест", ЖСК "Крылова-2", "Домстройкомплект", "Бизнес-Инвест", "Сити-Строй", "Промгранжданстрой", "Регионжилстрой", "ПСК "Тамир", "Универсал", "Шэнэсэн", "Монолит". "Основной проблемой по завершению строительства многоквартирных домов является дефицит денежных средств, к которому привели действия недобросовестных застройщиков", - отметили в министерстве.

В Минстрое региона пояснили, что над завершением строительства проблемных объектов в республике работает специальная комиссия при правительстве Бурятии, в нее входят представители федеральных и региональных органов власти, застройщики и представители инициативных групп дольщиков. "В рамках работы комиссии совместно с управлением Росреестра, налоговой службой и службой судебных приставов детально рассматриваются и решаются проблемные вопросы по каждому многоквартирному дому, в том числе по снятию запрета регистрационных действий и реструктуризации налоговых платежей, - отметили в министерстве. - Проводится корректировка проектной документации, определение ресурсов финансирования, в том числе организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями".

Директор Ассоциации "Строители Республики Бурятия" Федор Трифонов отметил, что основная причина сложившейся ситуации - кризис 2015 года и его последствия. "Провал начался в конце 2015 года, когда произошел "обвал" рубля, и многие мелкие застройщики начинали строить за счет кредитных средств, смета была одна, но рубль "упал", закупочный материал подорожал, и смета получилась убыточная, - сказал эксперт. - Крупные застройщики еще выдержали, удержались на плаву, а мелкие - нет. Конечно, были и "темные дела", каким-то строительным организациям застройщики, например, обещали квартиры и не смогли рассчитаться, и пошла цепная реакция, но в основном это не столько плохие компании, сколько просто заложники ситуации", - добавил ТАСС Трифонов.

По данным республиканской прокуратуры, в 2018 году и за неполный 2019 год в сфере долевого строительства жилья выявлено 305 нарушений законодательства. "К типичным нарушениям относятся случаи несоблюдения застройщиками сроков сдачи объекта, неуведомление граждан о таком переносе, - сообщили в ведомстве. - Наиболее серьезным нарушениям закона дается уголовно-правовая оценка: выявлялись случаи незаконного отчуждения жилых помещений третьим лицам, хищений, также осуждены руководители ООО "Зодчий", "Век Плюс", "Домстройкомплект". Сейчас следственными органами расследуется пять уголовных дел о преступлениях в этой сфере". Всего на территории республики 18 застройщиков осуществляют строительство 37 объектов с привлечением денежных средств 4362 дольщиков.

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