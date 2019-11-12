Минстрой предложил создать единую методику определения аварий и инцидентов на сетях ЖКХ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минстрой предложил совместно с Минэнерго и Ростехнадзором создать единую методику определения отличий между авариями и инцидентами на сетях ЖКХ. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании о ходе подготовки субъектов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года в доме правительства.

"Мы с коллегами из Минэнерго и Ростехнадзора договорились о том, что в течение этого года мы должны отработать единую методику подхода и определения, что такое авария, что такое инцидент. Потому что, к сожалению... три ведомства дают данные по разной методике. Соответственно, когда мы начинаем сводить эти цифры, и как часто это происходит на разных площадках, у нас цифры начинают плыть <...> Все три ведомства будут одинаково оценивать, что происходит у нас в субъектах РФ", - сказал Якушев.

Он добавил, что по итогам отопительного сезона 2018 года число аварий на сетях теплоснабжения снизилось на 11%, а число инцидентов увеличилось на 1%. В сфере водоснабжения, водоотведения произошло увеличение количества аварий и инцидентов на 9%. Министр связал количество аварий и инцидентов с тем, что система ЖКХ с существующей тарифной политикой недостаточно финансируется. При этом он отметил, что субъекты достаточно оперативно справляются с ликвидацией аварийных ситуаций и инцидентов, происходящих на сетях.