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Замглавы Минфина назвал странными выводы о падении спроса на ипотеку в России

По данным ЦБ, за девять месяцев объем выдачи ипотечных кредитов снизился до 889,4 тыс.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал странными данные исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", в соответствии с которыми выдача новых ипотечных кредитов за первые три квартала текущего года упала в РФ более до 350 тыс. ссуд.

По данным Банка России, за девять месяцев текущего года объем выдачи ипотечных кредитов в количественном выражении снизился до 889,4 тыс.

"Очень странная статистика. Буквально на прошлой неделе был проектный комитет (нацпроекта "Жилье и городская среда" под председательством вице-премьера Виталия Мутко - прим. ТАСС). Там все цифры были озвучены. У нас есть минимальное падение по сравнению с прошлым годом. Если говорить про ипотеку на новостройки, рост 3%. Некоторое снижение наблюдается на вторичном рынке, но ситуация выравнивается", - сказал в беседе с ТАСС Моисеев, курирующий федеральный проект "Ипотека".

Также замминистра отметил, что на фоне снижения ставок ожидается восстановление рынка ипотеки. Кроме того, по его словам, хорошо сработала ипотека для семей с детьми. "Банки снижают ставки. Это приведет к значительному росту выдачи ипотечных кредитов", - сказал Моисеев.

Согласно данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября составила 9,68%, снизившись на 0,23 процентных пункта по сравнению с 1 сентября. Ставка по фактически выданным кредитам на первичном рынке составила на 1 октября 9,12% по сравнению с 9,35% на 1 сентября. Планомерное снижение ипотечных ставок в России продолжается с июня, следует из статистики Банка России. За это время регулятор несколько раз снижал ключевую ставку. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в конце октября и на сегодня составляет 6,5% годовых.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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