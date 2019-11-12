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Реновация

Десять "стартовых" площадок для программы реновации дополнительно подобрали в Москве

Строительство позволит дополнительно переселить 4,7 тыс. человек

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Еще десять площадок для строительства "стартовых" домов программы реновации жилья утверждены в четырех административных округах столицы, их общая площадь теперь составляет почти 5,2 млн кв. м, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Принято постановление правительства Москвы, утверждено десять новых площадок реновации. Общая площадь площадок составляет 128,1 тыс. кв. м. Площадки расположены в девяти районах семи столичных округов - в центре, на юге, юго-западе, востоке, северо-востоке и западе Москвы, а также в ТиНАО. Строительство позволит дополнительно переселить 21 дом или 4,7 тыс. человек из более 1,8 тыс. квартир площадью 82 тыс. кв. м", - сказал Хуснуллин.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, новые площадки расположены в Посланниковом переулке, на Дмитровском шоссе, улицах Дежнева, Кастанаевской, Лобачевского, Новочеремушкинской, Судостроительной, Краснобогатырской, на Пролетарском проспекте, а также в городе Московском.

"Итого на сегодняшний день подобрана 361 площадка для строительства "стартовых" домов с учетом ранее подобранных. Общая площадь площадок составляет порядка 5,2 млн кв. м", - добавил заммэра.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около миллиона москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

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