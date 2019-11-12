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В Северной Осетии из аварийного жилья до 2026 года переселят более 1100 человек

В республике ликвидируют 19 тыс. 329 кв. метров аварийного жилья

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии расселят из аварийного жилья 1117 человек из 419 квартир к 1 сентября 2025 года, сообщил во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики Майран Тамаев.

"К 1 сентября 2025 года должно быть расселено 1117 человек из 419 квартир. Таким образом, будет ликвидировано 19 тыс. 329 кв. метров аварийного жилья. Это 35 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года", - сказал министр.

Переселение граждан будет проходить по республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия - Алания на период 2019-2025 годов". Участие в программе примет город Владикавказ, Дигорский район, город Моздок и Правобережный район.

По словам Тамаева, в настоящее время мероприятия программы переселения граждан из аварийного жилья реализуются согласно графику.

Первый этап программы переселения из аварийного жилищного фонда рассчитан на реализацию в 2019-2020 годах. Участниками заявлены три адреса во Владикавказе, это 54 квартиры, в которых проживает 123 человека. Бюджет реализации первого этапа сформирован из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 65,99 млн рублей, республиканского бюджета - 3,45 млн рублей и местного - 18 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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