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ДОМ.РФ планирует продать на аукционах участки в районе бухты Патрокл во Владивостоке

Продаваемые земли предназначены для строительства многоквартирных домов и объектов розничной торговли

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Земли под жилищную застройку в районе бухты Патрокл во Владивостоке продадут на открытом аукционе, сообщили ТАСС в ДОМ.РФ, который выступает организатором торгов.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме пообещал подумать над идеей массового жилищного строительства во владивостокской агломерации. По его словам, нужно подумать, как вписать Приморский край в те задачи, которые поставлены в соответствующем национальном проекте "Жилье и городская среда" в целом по стране.

"АО "ДОМ.РФ" исторически обладает большим по объему портфелем земельных участков во Владивостоке. Значительная их часть, а это 60 га, расположена в бухте Патрокл. Бухта является инвестиционно привлекательной для застройщиков и инвесторов, так как обладает всей необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой", - уточнили в компании.

Жилой микрорайон Патрокл находится на юго-востоке Владивостока рядом с одноименной бухтой. На ее берегу расположены жилые дома улицы Басаргина, прогулочная зона Леопардовой набережной. Там же пролегает основная объездная трасса города Седанка - Патрокл, ведущая из центра Владивостока в пригород и аэропорт.

Земли продаются с проектом планировок

Продаваемые земли предназначены для реализации жилищных проектов строительства многоквартирных домов с сопутствующей инженерной инфраструктурой и для строительства объектов розничной торговли с паркингами, пояснили в компании. На торги будет выставлено 26 лотов площадью от 0,14 до 10,6 га, диапазон начальной стоимости - от 4,9 до 210 млн рублей в зависимости от размера, уточнили в ДОМ.РФ.

"Для всех земельных участков разработан и утвержден проект планировки и межевания территории, что должно ускорить получение исходно-разрешительной документации для застройщиков, которые планируют реализовать проекты на этих участках. Часть аукционов уже объявлена, по остальным ведется их публикация", - добавили в компании.

Кроме того, организация намерена продать участки площадью более 300 га на острове Русский, они предназначены под комплексное освоение территорий. Сейчас ведется отбор предложений от проектных организаций для дальнейшей разработки и утверждения проекта планировки территории, в которую попадают эти участки.

ДОМ.РФ уполномочен в качестве агента РФ вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые федеральные объекты и земельные участки. Земельные участки предоставляются как для целей комплексного освоения территории, так и для отдельных проектов строительства. ДОМ.РФ планирует к 2024 году вовлечь в оборот более 18,5 тыс. га неэффективно используемых земель, находящихся в федеральной собственности.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский край
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