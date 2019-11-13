За пять лет в Южно-Сахалинске намерены построить более 1 млн кв. м жилья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Новые жилые кварталы общей площадью в 1,1 млн кв. м, скверы, прогулочные зоны и парки появятся в Южно-Сахалинске до конца 2024 года по нацпроекту "Жилье и городская среда". Это предусмотрено в проекте развития города, который мэр Сергей Надсадин предоставил губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В ближайшую пятилетку южно-сахалинский жилфонд должен вырасти на 20%. Программа минимум - 930 тыс. кв. м жилья, программа максимум - 1,1 млн. Это от 190 до 250 кв. м ежегодно. Больше трети от этого объема составляет социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда и арендное - для востребованных специалистов", - говорится в сообщении.

Помимо жилья, планируется построить новые детские сады, школы, поликлиники, объекты культуры и спорта. Что касается общественных пространств Южно-Сахалинска и его пригорода, уже известно, что в Новоалександровске обустроят сквер Молодежный со скейтпарком и площадкой для воркаута. Преобразятся набережная реки Рогатка, площадь перед кинотеатром "Комсомолец", в новых микрорайонах появятся зеленые парки.

Помимо этого, в следующем году планируется приступить к первому этапу реализации проекта велопарка вдоль улицы Горького, который разработало конструкторское бюро "Стрелка". Велопешеходный маршрут свяжет основные зеленые зоны, достопримечательности и туристические объекты Южно-Сахалинска. Этот проект вошел в программу развития города, которая сейчас разрабатывается в рамках соглашения фонда ДОМ.РФ, правительства региона и компании "КБ "Стрелка".

Как сообщили ТАСС в областном правительстве, Южно-Сахалинск имеет большие перспективы для строительства нового жилья, социальных, культурных и спортивных объектов. Город разрастается, при этом на территории его пригородов имеется значительное пустующее пространство. Планируется, что финансирование проекта будет вестись из разных источников, включая муниципальный и областной бюджеты. Однако окончательно этот вопрос, а также конкретные суммы еще не определены.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.