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В Приморском крае до конца года сдадут пять долгостроев

Ситуацию контролирует Фонд поддержки обманутых дольщиков региона

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Пять домов-долгостроев в Приморском крае введут в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации региона.

"До конца 2019 года достроят и введут в эксплуатацию дом в поселке Суражевка, дома на Рудничной и Тихоокеанской-Гоголя в Артеме и дом на проспекте Красного знамени, 158, во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за ситуацией ведет Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края АО "Корпорация развития Приморского края". По словам гендиректора компании Ольги Сун-жаю, дом в поселке Суражевка будет сдан не позднее 22 ноября, а два дома по улице Рудничная - не позднее 30 ноября.

"На площадке дома по улице Тихоокеанская-Гоголя работы идут с опережением - дом планируется сдать до 20 декабря", - отмечается в сообщении.

По информации администрации, в первом квартале 2020 года будут введены дома на улицах 2-я Поселковая, 3В (ЖК "Одиссей") и Лесная.

В пресс-службе администрации края ТАСС уточнили, что контроль за вводом проблемных домов в эксплуатацию проходит также в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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