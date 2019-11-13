Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росреестр поставил на кадастровый учет четыре корпуса проблемного ЖК в Новой Москве

Строительство жилого комплекса "Спортивный квартал" ведется с 2012 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре многоквартирных дома проблемного жилого комплекса "Спортивный квартал" в Новой Москве, возведение которого ведется с 2012 года, поставлены на кадастровый учет, сообщила в среду пресс-служба Росреестра по Москве.

"Управлением Росреестра по Москве поставлены на кадастровый учет четыре многоквартирных дома, расположенных в поселении Филимонковское (ТиНАО) по адресам: ул. Харлампиева, д. 52, корп. 1, корп. 2; ул. Харлампиева, д. 48, корп. 1, корп. 2 (ЖК "Спортивный квартал", дома № 1, 2, 3, 10), строительные адреса: Москва, НАО, п. Филимонковское, пос. Марьино и Москва, НАО, п. Филимонковское, пос. Марьино, уч. III-1/3Б", - говорится в сообщении.

Документы на постановку домов на кадастровый учет поступили в ведомство в сентябре, но в технических планах всех четырех корпусов ЖК были ошибки в подсчете площадей помещений, которые относятся к общему имуществу многоквартирного дома. "В некоторых домах площадь, указанная в разрешительных документах, отличалась от фактической в полтора раза. В дальнейшем такие расхождения могли вызвать сложности у собственников при отчуждении, дарении или продаже квартир", - отмечается в сообщении. Позднее Мосгосстройнадзор представил доработанные техпланы.

Всего по объекту зарегистрировано более 1,8 тыс. договоров. В состав ЖК входит 15 корпусов. Дольщики первых трех корпусов "Спортивного квартала" (№ 7, 8, 9) начали получать ключи в конце августа 2019 года.

Прежний застройщик начал строить объект в 2012 году, однако так и не реализовал проект. В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО "Стройплюс", ООО "Марьинострой", ООО "Марьиностройгрупп" для завершения строительства проблемных объектов ЖК "Спортивный квартал".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Региональные фонды для завершения долгостроев появились в 27 субъектах России
В 19 регионах уже выделены соответствующие бюджеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС