Росреестр поставил на кадастровый учет четыре корпуса проблемного ЖК в Новой Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре многоквартирных дома проблемного жилого комплекса "Спортивный квартал" в Новой Москве, возведение которого ведется с 2012 года, поставлены на кадастровый учет, сообщила в среду пресс-служба Росреестра по Москве.

"Управлением Росреестра по Москве поставлены на кадастровый учет четыре многоквартирных дома, расположенных в поселении Филимонковское (ТиНАО) по адресам: ул. Харлампиева, д. 52, корп. 1, корп. 2; ул. Харлампиева, д. 48, корп. 1, корп. 2 (ЖК "Спортивный квартал", дома № 1, 2, 3, 10), строительные адреса: Москва, НАО, п. Филимонковское, пос. Марьино и Москва, НАО, п. Филимонковское, пос. Марьино, уч. III-1/3Б", - говорится в сообщении.

Документы на постановку домов на кадастровый учет поступили в ведомство в сентябре, но в технических планах всех четырех корпусов ЖК были ошибки в подсчете площадей помещений, которые относятся к общему имуществу многоквартирного дома. "В некоторых домах площадь, указанная в разрешительных документах, отличалась от фактической в полтора раза. В дальнейшем такие расхождения могли вызвать сложности у собственников при отчуждении, дарении или продаже квартир", - отмечается в сообщении. Позднее Мосгосстройнадзор представил доработанные техпланы.

Всего по объекту зарегистрировано более 1,8 тыс. договоров. В состав ЖК входит 15 корпусов. Дольщики первых трех корпусов "Спортивного квартала" (№ 7, 8, 9) начали получать ключи в конце августа 2019 года.

Прежний застройщик начал строить объект в 2012 году, однако так и не реализовал проект. В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО "Стройплюс", ООО "Марьинострой", ООО "Марьиностройгрупп" для завершения строительства проблемных объектов ЖК "Спортивный квартал".