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Региональные фонды для завершения долгостроев появились в 27 субъектах России

В 19 регионах уже выделены соответствующие бюджеты

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Региональные фонды, которые займутся завершением строительства проблемных домов, создали в 27 субъектах. Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс на парламентских слушаниях в Госдуме.

Регионы имеют право создавать специальные фонды для достройки проблемных объектов - на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

"На сегодня уже в 27 субъектах Российской Федерации созданы региональные фонды. В 19 из них уже выделены соответствующие бюджеты. По 15 мы уже подписали соглашения с субъектами на общую сумму порядка 4 млрд рублей, еще два на подписании", - сказал он.

Ниденс добавил, что порядка 6 млн кв. м российских долгостроев могут завершить к 2022 году.

Проблемные объекты долевого строительства есть в 75 регионах страны. Всего насчитывается 3274 проблемных дома общей площадью 16,87 млн кв. м. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Ликвидация долгостроев позволит улучшить жилищные условия не менее 5 млн семей.

Теги
Россия
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