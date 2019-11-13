ДОМ.РФ сообщил о незначительном росте цен на жилье после перехода на эскроу

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Незначительный рост стоимости жилья после перехода на проектное финансирование с 1 июля сопоставим с сезонными колебаниями, сообщил в среду управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"Стоимость жилья практически не выросла, она сопоставима с сезонными колебаниями", - сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме "Проектное финансирование деятельности застройщиков: региональный опыт и вопросы правоприменительной практики".

По данным Росстата, рост цен на жилье по сравнению с первым кварталом 2019 года не превысил 3-4%.

По словам заместителя председателя Центробанка Ольги Поляковой, сроки рассмотрения заявок на проектное финансирование сокращаются до 45 дней, некоторые банки рассматривают заявки за 30 календарных дней. Она отметила, что подано более 2,7 тыс. заявок застройщиков, открыты 23 тыс. эскроу-счетов. По данным единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, 958 застройщиков перешли на эскроу-счета, по новым правилам строится 23,1 тыс. кв. м жилья.

"Процесс идет, каких-то серьезных проблем мы не видим", - сказала Полякова. Она отметила, что объем кредитных линий, одобренных банками, составляет 642 млрд рублей. "Эта цифра практически соответствует объему кредитования до перехода на проектное финансирование", - подчеркнула она.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.