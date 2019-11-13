Роста числа банкротств застройщиков после перехода на эскроу не произошло

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 90 застройщиков обанкротились в России с августа, при этом к аналогичному периоду прошлого года рост количества банкротств после перехода на проектное финансирование строительства не зафиксирован. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

"По нашим данным, только с августа еще 90 застройщиков были признаны банкротами, было открыто конкурсное производство. Проблема большая, поэтому как раз для достройки проблемных объектов по поручению президента уже выделено финансирование в размере 16 млрд рублей, в проекте бюджета РФ предложено дополнительное выделение еще 21,5 млрд рублей, которые фонд сможет добавить для решения данной проблемы", - сказал Ниденс на парламентских слушаниях в Госдуме.

Как он пояснил в беседе с ТАСС, текущее количество банкротств застройщиков сопоставимо с показателями аналогичных периодов прошлых лет (в частности, прошлого года), роста в количественном выражении нет.

"По обращениям Фонда защиты прав дольщикам уже 17 застройщиков признаны банкротами. Еще 52 находятся на рассмотрении в региональных арбитражных судах", - добавил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.