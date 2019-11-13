Исследование: компенсация многодетным семьям на ипотеку поможет сэкономить до 4,5 лет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Компенсация в 450 тыс. рублей, на которую могут рассчитывать многодетные семьи для погашения ипотеки, позволит им выплатить кредит на трехкомнатную квартиру быстрее на срок от девяти месяцев до 4,5 лет. К такому выводу пришли эксперты портала недвижимости Domofond.ru.

"Максимальную выгоду получат семьи в Северной Осетии: государственная помощь позволит им уменьшить срок выплат на четыре года и шесть месяцев. А заемщики в Тюменской области сэкономят всего девять месяцев", - говорится в релизе.

В исследовании учитывались данные о средней стоимости трехкомнатных квартир в новостройках в 52 регионах России. За основу эксперты портала вязли ситуацию, когда в многодетной семье работают оба родителя, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе по данным Росстата. На оплату ипотеки они выделяют половину совокупного дохода. Семья купила трехкомнатную квартиру по "семейной ипотеке" с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья и ставкой 6%.

Так, в Северной Осетии компенсация в 450 тыс. рублей поможет выплатить ипотеку за 17,5 вместо 22 лет. Средний доход в регионе составляет более 52,5 тыс. рублей, а средняя стоимость трехкомнатной квартиры - более 3,5 млн рублей. На втором месте Ивановская область, где срок выплаты ипотечного кредита с компенсацией можно сократить на четыре года и пять месяцев - с 21,5 до чуть более 17 лет. Средний доход в субъекте равен 52 тыс. рублей, а средняя цена на трехкомнатную квартиру почти 3,5 млн рублей.

Замыкает тройку субъектов Ульяновская область, где дополнительные 450 тыс. рублей помогут семье закрыть ипотеку за 19 лет вместо 23 лет и четыре месяцев. Средний доход в регионе составляет более 59 тыс. рублей, средняя стоимость трехкомнатной квартиры 4,2 млн рублей. В конце списка 52 регионов находится Тюменская область, где компенсация даст возможность выплатить ипотеку быстрее на девять месяцев или за шесть лет. Средний доход в регионе составляет более 135 тыс. рублей, средняя цена на трехкомнатную квартиру более 4,2 млн рублей.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети.