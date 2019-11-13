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Первый виртуальный шоурум арендного жилья открылся в Москве

В шоуруме можно "пройтись" по квартирам, получить консультацию и забронировать жилье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первый шоурум виртуальной реальности (VR) проектов арендного жилья открылся в Москве. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"В Москве открылся первый VR шоурум проектов арендного жилья, которые будут реализованы ДОМ.РФ до конца 2020 года: арендные дома в жилых комплексах ЖК "Символ", "Парк Легенд", "Матч Поинт", "Октябрьское поле", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что площадка расположена в ТДЦ "Новинский". В шоуруме можно виртуально "пройтись" по квартирам, получить консультацию и забронировать жилье. На площадке будет работать кинотеатр с панорамой на 180 градусов. В настоящий момент бронирование доступно для арендных квартир в ЖК "Символ" и "Парк Легенд".

"Портфель проектов арендного жилья ДОМ.РФ насчитывает более 8 тыс. квартир общей площадью более 445 тыс. кв. м. Первый арендный дом в Москве запущен в 2017 году ("Лайнер" на Ходынском поле - прим. ТАСС). До конца 2020 года ДОМ.РФ планирует вывести на рынок 2 тыс. квартир", - приводятся в сообщении слова руководителя коммерческой службы ДОМ.РФ Анны Двуреченской.

ДОМ.РФ занимается реализацией пилотных проектов по строительству арендного жилья по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа "Арендное жилье" является проектом не социального, а коммерческого найма жилья, где спрос формируется на рыночных условиях, без субсидий со стороны государства. Цель программы - создание современных стандартов арендного жилья и развитие цивилизованного рынка аренды.

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