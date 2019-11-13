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Памятник федерального значения "Оранжерея" в Петербурге сдали в аренду за рубль

Площадь здания составляет 271,7 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Объект культурного наследия "Оранжерея", входящий в состав "Дворцово-паркового ансамбля "Собственная дача" (Петергоф, Петербург), был сдан в аренду 1 рубль с условием реставрации. Об этом в среду сообщила в понедельник в пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга.

"Будущим арендатором объекта после подписания договора станет индивидуальный предприниматель Павлов Максим Сергеевич. Договор должен быть подписан не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. "Оранжерея" является памятником федерального значения постройки конца XX века. Одноэтажное каменное здание площадью 271,7 кв. м расположено на участке площадью 475 кв. м", - говорится в сообщении.

Ежемесячная арендная плата на период выполнения арендатором работ по сохранению и восстановлению памятника составит 16,5 тыс. рублей в месяц (без учета НДС). После восстановления объекта арендатор по условиям программы получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. м.

"Оранжерея" стал вторым памятником, реализованным в рамках программы, ранее в льготную аренду для восстановления и вовлечения в оборот был сдан объект культурного наследия "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых". Как сообщали ТАСС в пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга, всего власти подготовили 20 объектов для сдачи в аренду по указанной программе.

"Собственная дача" расположена в 3 км от Нижнего парка Петергофа. Ее император Петр I подарил публицисту, церковному деятелю, писателю и теоретика литературы Феофану Прокоповичу.

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РоссияСанкт-Петербург
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