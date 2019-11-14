Депутат Госдумы предложил распространить на Арктику льготную ипотеку под 2%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил распространить на Арктическую зону действие льготной ипотеки под 2% годовых. Слова парламентария привела в среду вечером "Российская газета".

"Было бы совершенно логичным распространить на Арктику новые социальные механизмы. Считаю, что уже сейчас при подготовке постановления правительства нужно распространить действие двухпроцентной "дальневосточной ипотеки" на территорию Арктической зоны. Зарезервированных в федеральном бюджете средств для первоначального запуска этой программы должно хватить", - заявил Харитонов изданию.

По мнению депутата, необходимо также разработать механизм предоставления льготной ипотеки для молодых квалифицированных специалистов, привлекаемых для трудоустройства в субъекты ДФО из других регионов. Кроме того, глава профильного комитета предложил рассмотреть распространение льготной ипотеки и на вторичное жилье в нескольких дальневосточных регионов, где наблюдается нехватка жилья на первичном рынка.

В качестве примера таких регионов Харитонов привел Магаданскую область и Чукотку.

О льготной ипотеке

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.