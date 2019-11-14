Эксперты назвали причины роста средней суммы ипотеки в России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Средняя сумма ипотеки в РФ за январь - сентябрь выросла на 7% - до 2,5 млн рублей - в связи с увеличением сроков кредита и стоимости недвижимости, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Рост связан с рядом факторов, в том числе с некоторым ростом стоимости квадратного метра недвижимости. Также росту средней суммы способствовал рост срока ипотечного кредита, что при неизменном уровне дохода позволяет потребителю получить большую сумму ипотечного кредита. До конца года тенденция может сохраниться с чуть менее ярко выраженным трендом", - приводит пресс-служба слова главы БКИ Олега Лагуткина.

В исследовании бюро кредитных историй отмечается, что на фоне увеличения средней суммы кредита происходит уменьшение числа выдач. Так, количество выданных ипотечных кредитов за январь - сентябрь сократилось в 90% регионов РФ, за отчетный период зафиксировано снижение на 11% - до 350 тыс. ссуд. При этом объемы выданных кредитов выросли по итогам III квартала на 3,8%.

Наибольший размер ипотечных кредитов зафиксирован в Москве (4,3 млн рублей), наименьший размер ссуд отмечен в республике Алтай (1,8 млн рублей), говорится в исследовании. Самый большой рост средней суммы кредита наблюдается в Кабардино-Балкарии (+98%, до 3,89 млн рублей), Республике Алтай (+81%, до 1,8 млн рублей) и Карачаево-Черкесии (+69%, до 2,9 млн рублей). За 9 месяцев 2019 года банки выдали 350 тыс. ипотечных кредитов, что на 11% меньше выдачи за аналогичный период прошлого года.

Средний срок ипотечного кредита, выданного в III квартале 2019 года, составил 16 лет и 3 месяца, что почти на два года превышает показатель 2018 года. Причина существенного роста срока ипотечного кредита, отмечают в "Эквифаксе", кроется в политике кредиторов, которые стараются выдать как можно больше средств в виде безрискового ипотечного кредита, что в текущих условиях может быть достигнуто исключительно за счет увеличения срока кредита.

Ипотеку на минимальные сроки получают жители Еврейской автономной области (12 лет и 4 месяца) и Республики Алтай (12 лет и 6 месяцев), максимальные сроки ипотеки отмечаются в Кабардино-балкарской республике (19 лет и 10 мес.) и Республике Дагестан (19 лет и 8 мес.).