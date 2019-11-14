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Реновация

На Севере Москвы в стадии переселения по программе реновации находятся 1,5 тыс. семей

В САО переселение в рамках реновации идет из 15 многоквартирных домов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. семей из Северного административного округа Москвы находятся на сегодняшний день в стадии переселения в новые дома по программе реновации, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"В Северном административном округе Москвы в рамках программы реновации переселяются 1528 семей в районах Бескудниковский, Дмитровский, из них 1153 семьи (это более 75%) заключили договоры с Департаментом городского имущества и Фондом реновации на новые жилье", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Он добавил, что еще 118 семей приглашены для заключения договоров в Центрах информирования граждан, расположенных в новостройках.

На Севере Москвы переселение в рамках программы реновации идет из 15 многоквартирных домов, которые расположены в Бескудниковском и Дмитровском районах. Жители пятиэтажек переезжают в девять новостроек.

В июне 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, составляющие почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около миллиона москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
РоссияРеновация
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