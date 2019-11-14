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Банки в Крыму увеличили выдачу ипотечных кредитов почти в полтора раза за 9 месяцев

Рост ипотечного кредитования в регионе связан с повышением доступности банковских программ ипотечного кредитования и развитием рынка жилищного строительства

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Банки в Республике Крым за девять месяцев 2019 года выдали кредиты на покупку и строительство жилья на общую сумму 5,9 млрд рублей, что в 1,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба отделения по республике Южного Главного управления Банка России.

"За девять месяцев текущего года жители Республики Крым получили в банках 2 тыс. 654 кредита на общую сумму 5,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов на покупку и строительство жилья вырос в 1,4 раза, а количество увеличилось почти на 30%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средний размер кредита в январе-сентябре составил 2,2 млн рублей - по сравнению с прошлогодними показателями он увеличился на 200 тыс. рублей. Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в республике в сентябре достигла самого низкого значения с начала текущего года и составила 10,2%.

В сообщении отмечается, что на динамику влияет значительный объем государственной поддержки жилищного строительства на федеральном уровне, в том числе за счет реализации федеральных и республиканских государственных программ.

Рост ипотечного кредитования в регионе обеспечен, прежде всего, повышением доступности банковских программ ипотечного кредитования, растущим спросом населения на улучшение жилищных условий и развитием рынка жилищного строительства.

Заместитель министра строительства и архитектуры республики Максим Скорин в начале октября 2019 года сообщал ТАСС, что власти Крыма планируют к 2024 году на 30% увеличить объемы строительства жилья, в том числе многоквартирных домов. В 2014-2018 годы в регионе было сдано 2,7 млн кв. м жилья.

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РоссияКрым
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