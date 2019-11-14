Костин заявил, что ВТБ близок к завершению создания жилищной экосистемы

СКОЛКОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ совместно с партнерами в сфере недвижимости близок к завершению создания жилищной экосистемы. Об этом на New retail forum заявил глава банка Андрей Костин.

"С нашими партнерами по жилищному строительству мы близки, по существу, уже к завершению создания комплексной жилищной экосистемы, которая предусматривает весь цикл услуг и сервисов", - сказал он.

По словам банкира, ВТБ заинтересован в создании экосистем, но в основном в партнерстве с другими компаниями. Так, до конца года банк вместе с "М.Видео" запустит услугу по оплате покупок через приложение в смартфоне в зале магазинов, не доходя до касс.

Как сообщал ранее ТАСС заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, ВТБ в августе запустил первые пилотные проекты жилищной экосистемы. В частности, банк начал тестирование сервиса цифровой ипотеки. Помимо этого, в рамках жилищной экосистемы ВТБ запустил пилот портала электронной регистрации перехода прав на недвижимое имущество и регистрации ипотеки. Как отметил Печатников, этот сервис будет востребован прежде всего строительными компаниями, которые реализуют свои объекты, а также другим банкам. "Боевой прототип" будет доступен уже в ноябре этого года, говорил топ-менеджер банка.