Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минвостокразвития проработает меры по недопущению спекуляций со льготной ипотекой в ДФО

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назвал важным моментом удержание стоимости жилья

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития проработает с регионами Дальнего Востока меры, которые позволят не допустить спекуляций после внедрения в округе механизма льготной ипотеки и помогут сдержать рост стоимости жилья. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

"Важный момент - удержать стоимость жилья, потому что спекуляции здесь будут. <…> Здесь очень важна работа на уровне региональной, муниципальной власти, и мы на совете округа <…> в ближайшее время планируем обсудить эти инициативы и контролировать в том числе с губернаторами этот сектор, чтобы не допустить в будущем спекуляции", - сказал Козлов.

По словам министра, важно, чтобы эффект от снижения процента по ипотеке не был нивелирован из-за повышения стоимости жилья.

Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ею смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичДальний Восток
Реклама на ТАСС
Дума допускает управляющие компании к работе с домами, находящимися в госсобственности
Одновременно вводится конкурсный порядок отбора управляющей организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС