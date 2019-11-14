Минвостокразвития проработает меры по недопущению спекуляций со льготной ипотекой в ДФО

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития проработает с регионами Дальнего Востока меры, которые позволят не допустить спекуляций после внедрения в округе механизма льготной ипотеки и помогут сдержать рост стоимости жилья. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

"Важный момент - удержать стоимость жилья, потому что спекуляции здесь будут. <…> Здесь очень важна работа на уровне региональной, муниципальной власти, и мы на совете округа <…> в ближайшее время планируем обсудить эти инициативы и контролировать в том числе с губернаторами этот сектор, чтобы не допустить в будущем спекуляции", - сказал Козлов.

По словам министра, важно, чтобы эффект от снижения процента по ипотеке не был нивелирован из-за повышения стоимости жилья.

Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ею смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.