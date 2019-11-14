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Госдума приняла во II чтении норму об имуществе компаний, облагаемом налогом по кадастру

Норма должна вступить в силу до 1 декабря

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении норму, согласно которой устанавливается закрытый перечень имущества юридических лиц, которое облагается налогом исходя из его кадастровой, а не балансовой, стоимости. Норма была оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта, вносящего в Налоговый кодекс изменения в части уплаты госпошлины за выдачу лицензии.

Ранее был принят закон, предусматривавший определение налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости, если оно перешло к ним от физического лица. Представители бизнес-сообщества выразили опасения в том, что закон может привести к увеличению налоговой нагрузки на юрлиц из-за неоднозначной формулировки.

Минфин опубликовал разъяснение о том, что к объектам, облагаемым налогом по кадастровой стоимости, можно будет отнести жилые помещения, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС.

Принятая норма закрепляет этот перечень в Налоговом кодексе. Как пояснил ранее на заседании комитета по бюджету и налогам глава комитета Андрей Макаров, она норма не увеличивает нагрузку на бизнес. Норма должна вступить в силу до 1 декабря.

Госдума также одобрила во втором чтении основной законопроект, предусматривающий, что в случае переоформления лицензии более чем по одному основанию, требующему уплаты госпошлины, уплачивается наибольшая по размеру госпошлина (положение вступает в силу с 1 января 2021 года). Также законопроект предусматривает уточнение терминологии - "переоформление лицензии" вместо "переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии".

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Россия
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