Власти Якутска потребовали от застройщика снести старые дома в центральном районе города

ЯКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Якутска потребовали от застройщика - компании "ЖСК" переселить людей из старых деревянных домов в центральном районе города, сообщила в четверг пресс-служба администрации.

"Еще в 2016 году администрация заключила с ООО "ЖСК" договор застройки квартала 48, в рамках которого застройщик обязан снести семь двухэтажных деревянных домов по улице Свердлова и на их месте построить новые многоэтажные каменные дома", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, некоторые жилые дома в этом районе признали аварийными еще в 2014 году, но застройщик сорвал сроки исполнения графика по сносу. Пока что компании удалось переселить только один дом по улице Свердлова, жителей еще одного соседнего дома переселят до конца текущего года.

В свою очередь директор строительной компании "ЖСК" Николай Поскачин пояснил, что в настоящее время застройщик не может переселить людей из старых домов из-за поправок в федеральный закон о долевом строительстве. Теперь застройщики обязаны получать проектное финансирование в банках, не привлекая деньги дольщиков напрямую.

"Ведутся переговоры с банками. Как только откроют финансирование, граждане будут переселены", - цитирует пресс-служба Поскачина.

Ранее сообщалось, что на переселение граждан из аварийного жилого фонда Якутия получит свыше 61 млрд рублей. Региону предстоит расселить около 1 млн кв. м аварийного жилья.