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Минпросвещения: во многих субъектах сиротам приходится ждать очередь на жилье до пяти лет

В ведомстве сообщили, что в России в очереди на получение жилья стоят около 174,5 тыс. детей-сирот

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 174,5 тыс. детей-сирот в России стоят в очереди на получение жилья, в большинстве субъектов РФ ожидание составляет от трех до пяти лет, в некоторых - до девяти лет. Такие данные привела директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ирина Терехина на пресс-конференции "Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и постинтернатного сопровождения".

"В соответствие с законодательством дети-сироты имеют право на получение жилья сразу же по выпуску из детского дома в 18 лет. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что в большинстве субъектов от трех до пяти лет дети ожидают очередь, в некоторых субъектах и до девяти лет. На сегодняшний день у нас 174,5 тыс. молодых людей из числа детей-сирот, которым уже исполнилось 18 лет и которые имеют право на обеспечение жильем, они стоят в очереди в субъектах", - сообщила Терехина.

Она отметила, что правительством России принимаются меры для решения проблемы. Например, в 2019 году из федерального бюджета на это было выделено 7,5 млрд рублей, около 27 млрд рублей направили регионы.

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Россия
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