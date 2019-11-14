Госдума приняла в I чтении законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, призванный изменить порядок расселения аварийных домов, который также предусматривает механизм ремонта ветхого жилья.

В первую очередь федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления наделяются полномочиями по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Согласно действующей редакции Жилищного кодекса, органы госвласти наделены полномочием по признанию "в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации непригодными для проживания".

В поправках в Жилищный кодекс также уточняется, что "размер возмещения за изымаемое жилое помещение, расположенное в признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирном доме, рассчитывается в порядке, установленном правительством РФ". Региональные власти также получают право установить меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями собственников квартир в аварийных домах. Однако сделано это будет при условии, что жилье в подлежащем сносу доме является у гражданина единственным.

В тексте законопроекта уточняется, что собственникам квартир в аварийных или подлежащих реконструкции домах временное жилье из маневренного фонда может предоставляться на срок до завершения работ или выплаты им компенсации на покупку новой жилплощади, но не дольше, чем на два года.

Еще одной новеллой стало то, что региональные власти получают право определять основания, порядок и критерии признания многоквартирного дома аварийным или же его отнесения к тем зданиям, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, то есть к ветхому или предаварийному жилью. Законопроект предоставляет возможность создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельной подпрограммы для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%. Подпрограмма принимается сроком на три года с ежегодной актуализацией.