Комитет Думы рекомендовал принять во II чтении проект с уточнением задач и функций ДОМ.РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на корректировку целей, задач и функций единого института развития в жилищной сфере (в настоящее время таким институтом развития является ДОМ.РФ).

Законопроект, инициированный правительством РФ, был принят в первом чтении в конце сентября.

"Ставлю на голосование текст законопроекта и решение комитета рекомендовать принять законопроект во втором чтении, а также включить его в порядок работы Госдумы 19 ноября. Принято", - сказал в четверг на заседании комитета его председатель Николай Николаев.

Он отметил, что к законопроекту поступило девять поправок: три рекомендовано принять, шесть - отклонить. По словам Николаева, основные задачи единого института дополняются задачами по содействию развитию и повышению качества городской среды, развитию рынка аренды помещений, предназначенных для проживания граждан. ДОМ.РФ наделяется новыми функциями по передаче своих земельных участков в безвозмездное пользование для создания арендного жилья или жилищного строительства. При этом предлагается исключить практику голландских аукционов как малоэффективную.

"Это очень важный законопроект. По своей значимости он наряду с 214 ФЗ ("Об участии в долевом строительстве")", - отметил присутствовавший на заседании заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.