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Кировская область намерена провести капремонт не менее 90% домов от плана на год

Гендиректор регионального Фонда капремонта Михаил Кузьмин сообщил, что по краткосрочному плану на текущий год запланирован капремонт 805 домов

КИРОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Кировская область рассчитывает выполнить по итогам 2019 года капитальный ремонт в 90% многоквартирных домов, включенных в план на этот год, сообщил в четверг депутатам законодательного собрания Кировской области генеральный директор регионального Фонда капремонта Михаил Кузьмин на заседании комитета по промышленности.

Прокуратура Кировской области 1 ноября сообщила, что в регионе есть угроза срыва программы капремонта 2019 года, так как он не завершен в 522 из 805 многоквартирных домах. При этом в 80 домах ремонтная деятельность не ведется вообще.

"По краткосрочному плану на 2019 год у нас запланирован капитальный ремонт 805 домов, завершены работы в 363 домах и 52 домах на спецсчете, ведутся работы еще в 329 домах. Мы планируем, что не менее 90% от плана мы выполним. Для сравнения за прошлый год эта цифра составляла 76%", - сказал Кузьмин.

Он уточнил, что параллельно работы велись в домах, которые не успели капитально отремонтировать в предыдущие годы, ремонт выполнен в 212 домах из плана прошлый лет. По словам руководителя фонда, сроки выполнения работ затягиваются в том числе из-за недобросовестных подрядчиков. "Фондом уже расторгнуты или находятся на стадии расторжения договоры по 67 объектам", - отметил Кузьмин, уточнив, что с подрядчиками ведется претензионная работа, три организации включены в реестр недобросовестных. Также, по его словам, работы осложняют собственники квартир, которые не допускают рабочих до общего имущества, из-за чего 74 дома уже перенесены из плана 2019 года на будущие периоды.

Кузьмин отметил, что работу осложнила также некачественно проведенная оценка технического состояния домов, из-за чего приходилось неоднократно корректировать план. Среди объектов, в которых запланирован капитальный ремонт в 2019 году, оказалось 24 аварийных дома, 20 домов с небольшим числом квартир, 16 ранее уже отремонтированных домов и два разрушенных дома.

"Из года в год мы слышим одно и то же, перекладывание вины на собственников, на подрядные организации. А я вам скажу, что это, в том числе недобросовестное поведение самого фонда, отсутствие взаимодействия. Вы не слышите ни собственников, ни подрядные организации, работа выстроена крайне отвратительно", - сказала депутат Ольга Сыкчина. В свою очередь, заместитель председателя заксобрания Владимир Костин усомнился, что ремонт в оставшихся домах будет выполнен в озвученный фондом срок. По итогам заседания депутаты рекомендовали правительству области обратить внимание на неудовлетворительную работу фонда и недостаточный контроль министерства энергетики и ЖКХ за реализацией программы капремонта.

Теги
РоссияКировская область
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