Резиденцию губернатора Смоленской области внесли в план приватизации на 2020 год

ТАСС, 14 ноября. Смоленская областная дума в четверг приняла закон, согласно которому на торги будет выставлена служебная резиденция губернатора региона. Об этом ТАСС сообщил начальник информационно-аналитического управления аппарата Смоленской областной думы Олег Толстоус.

"Сегодня приняли в первом и окончательном чтении закон об областном прогнозном плане приватизации госимущества на 2020 год. В следующем году, если кто-то покупает этот объект, он становится его собственником. От продажи, как заявлял губернатор, средства пойдут на здравоохранение", - сказал Толстоус.

С инициативой о включении резиденции в план приватизации ранее выступил губернатор Смоленской области Алексей Островский. На заседании облдумы в четверг он сообщил, что оценочная стоимость объекта - 134 млн рублей. "В резиденции я изредка оставался ночевать в силу служебной необходимости <…> Потенциальный покупатель может открыть там гостиницу, может сделать там санаторий, все что угодно", - сказал Островский.

Островский на заседании облдумы 12 сентября сообщил о намерении продать резиденцию и служебный автомобиль, а вырученные средства направить на ремонт и обновление материально-технической базы центральных районных больниц региона (ЦРБ) и покупку жилья медикам. В начале октября в план приватизации была включена машина Lexus LS500, в бюджет от ее продажи поступят около 6 млн рублей.

В марте 2019 года в интервью ТАСС Островский опроверг слухи о том, что на территории резиденции, где он проживает, разводят косуль. Он уточнил, что объект госсобственности перешел в его распоряжение от прежнего губернатора Сергея Антуфьева, и что из бюджета на содержание резиденции не потратили ни рубля. В ноябре 2018 года прокуратура Смоленской области проводила проверку по факту появления в администрации региона автомобиля Lexus LS 500, стоимость которого может превышать 8 млн рублей, однако нарушений не нашла, так как иномарку властям безвозмездно передала микрокредитная организация "Смоленский фонд поддержки предпринимательства".