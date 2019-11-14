В Ингушетии будут вносить в черный список недобросовестных застройщиков

МАГАС, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены вносить в черный список подрядные организации, которые некачественно и с нарушением сроков строят социально-значимые объекты в регионе, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

"Правительство будет принимать меры, чтобы наказать недобросовестных подрядчиков, если нарушения не будут устранены - вплоть до исков в суд и внесения строительных компаний в реестр недобросовестных поставщиков услуг. В строительном комплексе республики нет места недобросовестным подрядчикам ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, комиссия правительства Ингушетии по мониторингу строящихся в регионе объектов выявила три детских сада, которые должны были быть открыты еще в 2018 году, а также школу на 704 места в Малгобеке, которую должны были сдать по плану в 2017 году, но на сегодняшний день в учебном заведении так и не завершены ни фасадные, ни внутриотделочные работы. Из-за халатности четырех подрядных организаций в 2017 году часть жителей оползневой зоны не смогла заселиться в многоквартирные жилые дома, а школьники Малгобека ходят на занятия в учебное учреждение, которое не имеет документов о приемке и вводе в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что власти региона намерены закрывать недавно построенные соцобъекты, которые были сданы в эксплуатацию подрядчиком с нарушением строительных норм.