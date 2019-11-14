Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии будут вносить в черный список недобросовестных застройщиков

Ранее власти региона сообщали о намерении закрывать недавно построенные соцобъекты, которые были сданы в эксплуатацию с нарушением строительных норм

МАГАС, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены вносить в черный список подрядные организации, которые некачественно и с нарушением сроков строят социально-значимые объекты в регионе, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

"Правительство будет принимать меры, чтобы наказать недобросовестных подрядчиков, если нарушения не будут устранены - вплоть до исков в суд и внесения строительных компаний в реестр недобросовестных поставщиков услуг. В строительном комплексе республики нет места недобросовестным подрядчикам ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, комиссия правительства Ингушетии по мониторингу строящихся в регионе объектов выявила три детских сада, которые должны были быть открыты еще в 2018 году, а также школу на 704 места в Малгобеке, которую должны были сдать по плану в 2017 году, но на сегодняшний день в учебном заведении так и не завершены ни фасадные, ни внутриотделочные работы. Из-за халатности четырех подрядных организаций в 2017 году часть жителей оползневой зоны не смогла заселиться в многоквартирные жилые дома, а школьники Малгобека ходят на занятия в учебное учреждение, которое не имеет документов о приемке и вводе в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что власти региона намерены закрывать недавно построенные соцобъекты, которые были сданы в эксплуатацию подрядчиком с нарушением строительных норм.

Теги
РоссияИнгушетия
Реклама на ТАСС
Резиденцию губернатора Смоленской области внесли в план приватизации на 2020 год
По словам губернатора Алексея Островского, оценочная стоимость объекта составляет 134 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС