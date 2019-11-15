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Половина крупнейших ипотечных банков России снизили ставки по кредитам на новостройки

Они опустились до уровня менее 9%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Семь из 15 крупнейших ипотечных банков России в ноябре 2019 года снизили ставки по ипотечным кредитам на новостройки до уровня менее 9%. Такие данные содержатся в совместном мониторинге ДОМ.РФ и FrankRG, опубликованном в пятницу.

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"С начала ноября 2019 года семь из 15 крупнейших ипотечных банков снизили ставки предложения по ипотеке на новостройки до уровня менее 9%", - говорится в материалах. В частности, Банк ДОМ.РФ установил ставку на уровне 8,9% для широкого круга заемщиков, а с 28 октября снизил ее до 8,7% - целевого уровня нацпроекта на 2020 год.

Паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено, что средний уровень ставок в 2019 году должен составить 8,9%, в 2020 году - 8,7%. "Несмотря на то, что, по данным Банка России, средняя ставка выдачи ипотеки за первые три квартала 2019 года составила 10,2% (9,7% в сентябре), текущие ставки предложения ведущих ипотечных банков уже находятся на уровне целевых показателей будущего года", - отмечается в исследовании.

Как уточняет аналитический центр ДОМ.РФ, с апреля по ноябрь все крупнейшие ипотечные банки последовательно снижали ставки в среднем на 1,3 п. п. на новостройки и на 1,45 п. п. на готовое жилье. Такая динамика ставок связана со снижением уровня фактической и ожидаемой инфляции, стоимости фондирования и ключевой ставки Банка России, который 25 октября понизил ее на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5%.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из его ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

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