Минстрой предложил в четыре раза увеличить траты на сейсмостойкие дома

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Траты на строительство устойчивых домов в сейсмоопасных районах России требуется увеличить примерно в четыре раза - дополнительно на 13 млрд рублей в год. Об этом сообщил в пятницу замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев на круглом столе "Особенности строительства жилья в сейсмоопасных зонах".

"У нас в настоящее время дополнительная потребность ежегодно в 13 млрд рублей. Сейчас у нас финансирование осуществляется в размере от 2 до 4 млрд. Дополнительно надо 13 [млрд рублей]. Это только по тем объектам, по которым разработана проектно-сметная документация", - сказал Гордеев.

Замминистра отметил, что если в прошлые годы проводилась работа по усилению конструкций домов, то теперь это экономически нецелесообразно. Строительство новых сейсмостойких объектов более выгодно, отметил он. По его словам, до конца года будет собрана информация из регионов по всем объектам как жилого фонда, так и социальной инфраструктуры.

В программу строительства сейсмостойкого жилья включены 27 регионов, которые подвержены землетрясениям, в том числе Камчатка, Сахалин, Амурская область, Дагестан, Чечня, Кубань, Ставрополье. По словам Гордеева, еще два региона - Крым и Севастополь - также могу войти в этот перечень. Основное строительство в этих регионах происходило до 1970-х годов.

Поддержка регионов

Работа по повышению устойчивости зданий в сейсмических районах России ведется по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Начальник инспекции экспертно-аналитической и контрольной деятельности за ходом реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Счетной палаты Алексей Глазачев предложил включить эту работу в национальный проект "Жилье и городская среда", который предусматривает строительство 120 млн кв. м жилья к 2024 году.

"Эта программа не увязана с показателями нацпроекта. Мы полагаем, что нужно внести соответствующие изменения в паспорт национального проекта", - отменил он на круглом столе.

По словам председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, поддержка регионов по увеличению строительства сейсмостойкого жилья должна быть увеличена.

"По просьбе регионов, в том числе Камчатского края, мы предусматриваем рекомендации правительству рассмотреть вопрос по выработке комплекса дополнительных мер, направленных на оказание поддержки регионам в цели увеличения объемов строительства сейсмоустойчивого жилья", - сказал Мельниченко.

Он также предложил ввести дополнительные требования к квалификации специалистов, которые занимаются проектированием и экспертизой документации зданий в сейсмически опасных районах.

Как сообщала ранее Счетная палата, в зоне сейсмической опасности находятся 70 регионов РФ, в них проживает более 80% населения страны. При этом 43 из них в программах сейсмоусиления не участвуют и финансирование из федерального бюджета не получают.