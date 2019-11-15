Эксперты заявили, что запрет на гостиницы в квартирах не касается посуточной аренды

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Постановление правительства о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов не запрещает сдавать квартиры в аренду посуточно. Такое разъяснение дали эксперты, опрошенные в пятницу ТАСС.

Согласно принятому кабмином 7 ноября документу, "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". В таких помещениях также не допускается размещение промышленных производств и вести "осуществление миссионерской деятельности", за исключением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. В СМИ это постановление было истолковано как запрет на посуточную аренду жилья.

"Прямого запрета на посуточную аренду из этого постановления от 7 ноября не следует. Ничего такого здесь нет. Речь идет не о запрете посуточной аренды, а о гостиницах. Если нет гостиничной инфраструктуры, совершенно спокойно можно сдавать кому угодно, запрета из этого постановления не следует", - сказала ТАСС исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева.

Запрет на предоставление гостиничных услуг в жилом помещении содержится с 2016 года в ст. 17 Жилищного кодекса РФ, поэтому ничего нового в постановлении правительства нет - оно цитирует соответствующую норму кодекса, пояснила Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE. "Все зависит от трактовки понятия гостиничных услуг. Предоставляются гостиничные услуги только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, поэтому частные лица, сдающие жилье посуточно, не оказывают гостиничных услуг", - сказала она.

Разные индустрии

Как рассказала ТАСС отельер, руководитель "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова, посуточная аренда и гостиничный бизнес - это разные индустрии.

"Если я сдаю квартиру посуточно, это не значит, что я предоставляю гостиничные услуги. Предоставление гостиничных услуг - это то, когда мы говорим про сервис. Это определенный способ ведения бизнеса, определенный уровень его оптимизации, определенный уровень отчетности, это трудоустроенные сотрудники в качестве администраторов, менеджеров. В посуточной или долгосрочной аренде любой собственник может распоряжаться своей недвижимостью, как ему заблагорассудится. Эти права ему предоставляет конституция", - отметила она.

Литинецкая подчеркнула, что требуются дальнейшие разъяснения властей по этому вопросу. "Какие-либо ограничения в этой сфере не пойдут на пользу рынка, и будут способствовать только взлету арендных ставок, особенно краткосрочных. К тому же они будут ограничивать явный технический прогресс, достигнутый в этой области благодаря онлайн-сервисам бронирования жилья, которые сегодня вытесняют по всему миру гостиничных операторов", - резюмировала собеседница агентства.