В Минстрое опровергли информацию о запрете посуточной аренды квартир

Постановление правительства, в котором говорится, что "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг", вышло 7 ноября. В СМИ это постановление было истолковано как запрет на посуточную аренду жилья.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Постановление правительство РФ не запрещает посуточную аренду квартир, а направлено на борьбу с незаконным размещением хостелов в жилых домах, сообщили в пятницу ТАСС в Минстрое РФ.

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

"Постановление правительства РФ направлено исключительно на применение правил пользования жилыми помещениями и не направлено на ограничение прав граждан на аренду квартир. Напомним, что с 1 октября 2019 года жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Аренда квартир не является гостиничными услугами", - пояснил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Как рассказала ТАСС исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева, посуточную аренду запрещать не нужно, потому что невозможно будет проконтролировать исполнение этого запрета. "Принимать решения, может быть, и справедливые, но заведомо невыполнимые - бессмысленно", - сказала она.

По словам Разворотневой, это сложная история, связанная с борьбой с незаконными хостелами в жилых домах. Они запрещены в многоквартирных домах, но все равно сдаются, ссылаясь на то, что это не гостиничные услуги, там нет консьержа, гостиничного сервиса, а просто люди сдают квартиры на короткое время. "Грань будет провести трудно", - считает она.

Закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях вступил в силу с 1 октября 2019 года. Чтобы хостел продолжил работу в многоквартирном доме, занимаемое им помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой.