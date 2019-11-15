Минстрой предложил обязать строить соцобъекты с помощью BIM-технологий

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минстрой России предлагает обязать строить социальные и спортивные объекты, сметная стоимость которых превышает 500 млн рублей, с помощью технологий информационного моделирования (BIM-технологий). Проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как следует из документа, проектировать, строить и ремонтировать объекты здравоохранения с помощью BIM-технологий предлагается с 1 января 2023 года. Объектов образования и науки, спорта и культуры эта мера может коснуться с 1 января 2024 года.

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в основе которого лежит проектирование стройобъекта как единого целого. Внедрение BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, будет способствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.

Переход на использование информационного моделирования в строительстве входит в число задач нацпроекта "Жилье и городская среда".