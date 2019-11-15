Глава Нижегородской области потребовал исключить "отговорки" в вопросах благоустройства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин потребовал от глав городов и районов исключить в своей риторике любые "отговорки" в вопросах, касающихся благоустройства территорий. Об этом сам Никитин заявил в пятницу в ходе рабочей поездки в Дальнеконстантиновский район.

"Хватит отговариваться какими-то согласованиями, нужно предлагать конкретные решения и приводить все в порядок", - сказал он, обращаясь к главе района. По словам губернатора, каждый муниципальный чиновник несет ответственность за состояние управляемой территории и должен относиться к ней как к своему дому. Критику же в адрес конкретного чиновника глава региона назвал "сигналом для всех руководителей муниципалитетов".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора, недовольство Никитина вызвал результат исполнения его поручений на местном уровне. В частности, речь шла про дом на одной из улиц райцентра, сгоревший еще в апреле прошлого года. До сих пор он остается не снесенным и представляет сейчас опасность для прохожих. "Вам самому не стыдно ходить по таким улицам? Вы что не можете навести порядок в городе, держать свое слово и выполнять поставленные задачи, а не рассказывать про согласования?", - спросил Никитин у главы района. Он потребовал в течение недели решить вопрос со сносом объекта и выплатами собственникам расположенных в нем квартир, пообещав выделить для этого средства из резервного фонда правительства региона.

Критике подверглось состояние еще нескольких объектов райцентра, а также общий уровень благоустройства. "Мы все знаем о финансовом положении муниципалитетов, но не надо совсем из себя бедных родственников делать, это вопрос элементарной хозяйственности, просто нужно взять метлу и убраться", - подчеркнул Никитин. Губернатор также поручил провести немедленную работу с собственниками проблемных объектов, предложив им помощь в устранении недочетов. "У всех собственников разные возможности и не все могут сами решить проблему, вы должны в таком случае не просто сообщать о проблеме, а помочь в ее решении, нельзя допускать, чтобы на улицах городов находились опасные объекты", - сказал глава региона.