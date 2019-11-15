Фонд защиты дольщиков восстановит права 5,4 тыс. обманутых покупателей новостроек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством вице-премьера Константина Чуйченко в пятницу принял решение достроить проблемные дома для 1,9 тыс. дольщиков и выплатить компенсации еще 3,5 тыс. человек. Речь идет о 56 недостроенных домах в восьми регионах, решение проблемы которых набсоветом принято по поручению правительства России, сообщила пресс-служба фонда.

"Будут восстановлены права более 5,4 тыс. семей, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели направлено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 26 объектов будут достроены, в том числе проекты застройщиков "Квартстрой Центр" в Нижегородской области и "Гранд строй" в Ленинградской области. Ключи от квартир получат 1,9 тыс. человек. На завершение строительства потребуется 4,25 млрд рублей.

По оставшимся 30 домам 3,5 тыс. дольщиков получат компенсации на общую сумму 5,7 млрд рублей. Речь идет о проектах 11 застройщиков в семи регионах: Якутия, Пензенская, Саратовская, Ленинградская, Орловская, Ивановская области и Краснодарский край. В каждом случае размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах.

"Первые решения приняты. Еще порядка 250 домов будут вынесены на наблюдательный совет до конца года", - приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна.

На 2019 год Фонд защиты прав дольщиков получил 16 млрд рублей на софинансирование завершения строительства проблемных домов или выплату денежных компенсаций. По поручению вице-премьера РФ Виталия Мутко утвержден перечень из 35 субъектов, в которых федеральная программа по восстановлению прав граждан реализуется уже в этом году.

Ситуация с обманутыми дольщиками

По данным Единого реестра проблемных объектов, на 15 ноября в России насчитывается 3152 дома, в которых нарушены сроки передачи квартир дольщикам. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Ликвидация долгостроев позволит улучшить жилищные условия не менее 5 млн семей.

Согласно законодательству, достройка может вестись как силами федерального Фонда дольщиков, так и местных властей. Регионы имеют право создавать специальные фонды для достройки проблемных объектов - на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.