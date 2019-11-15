Единый реестр самостроев начнет работать в январе 2020 года

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года. Об этом в пятницу на совещании по вопросам проблемы самостроев в Сочи заявил глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Ранее сообщалось, что на базе подведомственной Минстрою РФ организации "РосКапСтрой" было принято решение сформировать единый реестр всех самовольных строений. Регионы смогут включать объекты самовольного строительства в единый реестр, на основании этих данных будет решаться проблема самостроев.

"Мы реестр уже формируем, начинаем его наполнять. До 31 декабря он будет работать в тестовом режиме, мы будем отрабатывать нюансы, потому что он создается с нуля. А с 1 января 2020 года уже он официально будет открыт в доступе для всех", - сказал Моор.

По его словам, Сочи - первый в списке городов, где пройдут совещания по вопросам проблемы самостроев. "Мы вынесли несколько регионов, которые нам нужно обсудить. У нас есть Крым, Ростов, другие регионы, но мы начинаем, все-таки с Сочи, потому что там самая большая проблема", - добавил он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения. В том числе, 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. В 2019 году сносу в Сочи подлежат 54 здания.