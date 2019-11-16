Дома для обманутых дольщиков в Уссурийске достроят за счет бюджета РФ и Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Дома для более 200 обманутых дольщиков в Уссурийске Приморского края будут достраивать за счет финансирования из регионального и федерального бюджетов, а также за счет нового застройщика. Об этом сообщила в субботу пресс-служба краевой администрации.

Контроль за вводом в эксплуатацию проблемных домов проходит в том числе в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края". На проблему обманутых дольщиков обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью ДФО в сентябре. По двум домам в Уссурийске ранее были направлены письма в федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с заявкой на финансирование. По одному из них до 15 декабря должно быть заключено соглашение с застройщиком, который готов за земельные участки в Уссурийске достроить объект.

"Планируется двойное финансирование работ по завершению строительства дома: за счет средств из регионального бюджета и за счет средств застройщика-санатора. Срок сдачи дома - второй квартал 2020 года", - процитировала пресс-служба слова генерального директора Корпорации развития Приморского края, оперативной дирекции по решению проблемы всех долгостроев в регионе Ольги Сун-жаю.

Готовность этого объекта составляет 90%, стоимость окончания строительства оценивается в почти 56 млн рублей, в его долевом строительстве участвовали 45 человек. Параллельно в решение вопроса о достройке этого дома включается фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Стоимость достройки второго дома почти в 3,5 раза выше и составляет почти 207 млн рублей, в долевом строительстве приняли участие 123 человека. Его должны были сдать еще в марте 2018 года, готовность объекта сейчас 65%.

"Достройка дома будет проводиться согласно федеральному закону №214-ФЗ. Следующее собрание планируется на 28 ноября, тогда же будет начато конкурсное производство. По закону, не позднее, чем через шесть месяцев, будет принято решение о передаче прав и обязанностей застройщика Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края, который приступит к финансированию данного объекта за счет средств федерального (88%) и регионального бюджетов (12%)", - процитировала пресс-служба слова Ольги Сун-жаю. Она уточнила, что сдать этот дом планируется в 2022 году.

В 2019 году из казны Приморья на помощь обманутым дольщикам было выделено более 1,5 млрд рублей, куда входит субсидия фонду поддержки обманутым дольщикам Приморского края (региональная структура, занимающаяся проблемными домами - прим. ТАСС) в размере 750 млн рублей. На эти средства фонд к концу 2019 года планирует завершить строительство как минимум пяти проблемных домов. По результатам экспертизы, на завершение строительства проблемных объектов в 2020 году необходимо еще 2,6 млрд рублей.