Сбербанк получит 6,86 млрд рублей в 2019-2021 годах на выдачу льготной семейной ипотеки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сбербанк получит более 6,86 млрд рублей в 2019-2021 годах на возмещение недополученных доходов при выдаче семейной ипотеки по льготной ставке. Об этом говорится в материалах проекта Счетной палаты РФ "Госрасходы", презентация которого состоялась в понедельник.

Согласно материалам проекта, в декабре 2019 года Минфин РФ выделит Сбербанку 780 млн рублей, в 2020 и 2021 годах сумма субсидий составит 3,090 и 2,982 млрд рублей соответственно.

На эти же цели в 2019-2021 годах ВТБ получит 4,54 млрд рублей, Абсолют Банк - 1,98 млрд рублей, Газпромбанк - почти 936 млн рублей, Россельхозбанк - 860 млн рублей, Банк "ФК Открытие" - 736 млн рублей, Промсвязьбанк - 631 млн рублей.

ДОМ.РФ и дочернему Банку ДОМ.РФ на этот же срок выделят 638 млн рублей и 1,02 млрд рублей соответственно.

Проект "Госрасходы" - технологический проект Счетной Палаты РФ, основанный на открытых данных и ориентированный на предоставление инструмента общественного контроля и обеспечение максимальной доступности первичных, обработанных и аналитических данных для всех граждан Российской Федерации.

Семейная ипотека

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах.

По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы.

Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография").