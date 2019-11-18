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"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ на три уровня

Пересмотр рейтинга связан со значительным ростом капитализации банка

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка ДОМ.РФ на три уровня - до ruA со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Агентство пересмотрело рейтинг в связи со значительным ростом капитализации банка. "Эксперт РА" также отметил рыночные позиции банка, высокий уровень достаточности капитала и ликвидности.

Увеличение активов банка в 2019 году в большей степени обусловлено наращиванием ипотечного кредитования (за 9 месяцев 2019 года прирост 154% - до 102 млрд рублей) и присоединением дочернего АО "Социнвестбанк", отметили эксперты.

"Повышение финансовой устойчивости Банка ДОМ.РФ во многом обусловлено поддержкой со стороны правительства РФ и сфокусированной работой по построению уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Банк завершает мероприятия по досрочному выходу из плана финансового оздоровления и продолжит дальнейшее развитие в качестве опорного кредитора для застройщиков", - привела пресс-служба Банка ДОМ.РФ слова председателя правления банка Артема Федорко.

АО "Банк ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Совокупный ипотечный портфель кредитной организации превышает 100 млрд рублей. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.

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