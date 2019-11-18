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Около 3,5 тыс. дольщиков в Подмосковье получат ключи от квартир до конца года

В 2020 году в области выдадут более 10 тыс. ключей обманутым дольщикам

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют выдать еще порядка 3,5 тыс. ключей обманутым дольщикам до конца года, с начала 2019 года были восстановлены права более 15 тыс. участников долевого строительства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

"Сегодня восстановлены права 15,5 тыс. граждан - участников долевого строительства. До конца года планируем вручить порядка 3,5 тыс. ключей. Впереди еще колоссальный объем работы, но мы верим в то, что в Московской области в обозримом будущем не останется ни одного обманутого дольщика", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра жилищной политики региона Елены Апполинаровой.

Она напомнила, что в прошлом году в Подмосковье выдали более 10 тыс. ключей обманутым дольщикам.

В понедельник в доме правительства Московской области состоялось вручение ключей дольщикам дома номер 10 по улице Лермонтова, корпус 3 в подмосковном Королеве. 11 ноября объект был введен в эксплуатацию, что позволило восстановить нарушенные права почти 400 граждан-соинвесторов жилого дома, которые ждали квартиры с 2017 года.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в следующем году в Подмосковье планируется выдать более 10 тыс. ключей обманутым дольщикам.

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