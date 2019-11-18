Более 40 регионов выполнили план по расселению аварийного жилья на этот год

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. План 2019 года по расселению людей из аварийного жилья выполнен в 44 из 84 регионов, участвующих в программе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя РФ по итогам всероссийского селекторного совещания.

"В числе регионов, которые выполнили планы по переселению, - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Кемеровская область, Республика Саха (Якутия), Тюменская область. В новое жилье переехали почти 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На эти цели на 2019-2020 годы регионам из федерального бюджета выделено 35,4 млрд рублей для расселения 64 тыс. человек из 1 млн кв. м аварийного жилья. Ранее Фонд ЖКХ сообщил, что общий план по переселению граждан из аварийного жилья перевыполнен. Согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда", целевые показатели расселения на 2019 год составляют 140 тыс. кв. м и 8,2 тыс. человек.

"Для успешного старта федерального проекта субъекты должны до 31 декабря не менее чем на 90% выполнить контрактование этапа 2019-2020 годов. Сейчас у нас есть ряд регионов, которые неактивно ведут эту работу или вовсе не приступили к заключению контрактов на приобретение жилья. Руководителям этих субъектов необходимо предпринять все меры, чтобы завершить контрактование в установленный срок", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Максима Егорова на совещании.

Расселение граждан из аварийного жилья ведется по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. При этом эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах.

Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Кроме того, планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия "ветхих домов". Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.