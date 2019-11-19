Россияне смогут отслеживать статус счетов эскроу в мобильном приложении Банк ДОМ.РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Возможность следить за статусом счета эскроу и приобретаемого объекта недвижимости появилась в мобильном приложении Банка ДОМ.РФ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Новый функционал дистанционного обслуживания банка позволяет клиентам оперативно получать уведомления в случае недостаточности на счете средств для обеспечения полной стоимости объекта недвижимости, необходимости предоставления реквизитов о регистрации сделки и подписания документов", - отмечается в релизе.

Также в мобильном приложении банка можно следить за информацией о покупаемом объекте недвижимости и сроках его сдачи в эксплуатацию. В перспективе планируется добавить в приложение возможность дистанционно отслеживать строительство жилого дома, добавляется в сообщении.

"Банк "ДОМ.РФ" - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.