Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне смогут отслеживать статус счетов эскроу в мобильном приложении Банк ДОМ.РФ

При помощи сервиса также можно следить за информацией о покупаемом объекте недвижимости и сроках его сдачи в эксплуатацию

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Возможность следить за статусом счета эскроу и приобретаемого объекта недвижимости появилась в мобильном приложении Банка ДОМ.РФ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Новый функционал дистанционного обслуживания банка позволяет клиентам оперативно получать уведомления в случае недостаточности на счете средств для обеспечения полной стоимости объекта недвижимости, необходимости предоставления реквизитов о регистрации сделки и подписания документов", - отмечается в релизе.

Также в мобильном приложении банка можно следить за информацией о покупаемом объекте недвижимости и сроках его сдачи в эксплуатацию. В перспективе планируется добавить в приложение возможность дистанционно отслеживать строительство жилого дома, добавляется в сообщении.

"Банк "ДОМ.РФ" - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сбербанк рефинансировал кредит "Ингеоком-КРК" под залог "Атриума"
Кредитное соглашение подписано c лимитом 9,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС