Минстрой отметил неготовность частных инвесторов к строительству арендных домов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Частным инвесторам пока невыгодно строить социальные арендные дома. Такое мнение высказал в среду заместитель главы Минстроя Никита Стасишин на заседании комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 10 октября 2019 года разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Социальное арендное жилье может стать одним из механизмов поддержки семей с невысоким уровнем дохода.

"К сожалению, сегодня, мягко говоря, мы видим отсутствие заинтересованных частных инвесторов в строительстве наемных домов", - сказал замминистра.

По словам Стасишина, проблема заключается в отсутствии дешевых длинных денег для застройщиков, по которым можно было бы построить такой дом, чтобы потом не субсидировать из муниципального бюджета ставку. "Чтобы все затраты по строительству приводили к реальной ставке, по которой гражданин может снимать такую квартиру", - пояснил замминистра.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 0,03 млн из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.