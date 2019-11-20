ДОМ.РФ объявил имена ста финалистов второго потока программы "Архитекторы.РФ"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Имена ста финалистов второго потока очной образовательной программы для специалистов в области архитектуры и градостроительства "Архитекторы.РФ" объявлены в среду. Об этом сообщил ДОМ.РФ, по инициативе которого в партнерстве с институтом "Стрелка" реализуется программа.

"В число финалистов вошли архитекторы и градостроители, представители государственного и муниципального управления, урбанистики, городской социологии и дизайна из 62 городов. Лидерами по количеству участников, помимо Москвы, стали Воронеж, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь и Челябинск", - говорится в сообщении.

"Финалисты программы готовы профессионально развиваться и применять полученные знания для преображения городов нашей страны. Мы увидели возросшее количество заявок и интерес к программе", - цитируется в сообщении замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

По его словам, "выпускники первого набора сегодня формируют новое качество жизни в различных регионах". "Уверен, финалисты второй программы также покажут отличный результат", - добавил он.

С декабря по май участники программы пройдут обучение в Москве, а также в исследовательских поездках по городам России и Европы. Кроме того, будут проходить онлайн-лекции и вебинары. Преподавателями выступят руководители и специалисты российских и международных архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители государственных структур и девелоперского сектора. Также к программе будут привлечены выпускники первого года. Стартовый образовательный модуль программы "Современная городская среда" начнется 8 декабря.

Бесплатная федеральная программа профессионального развития "Архитекторы.РФ" реализуется финансовым институтом развития ДОМ.РФ совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке правительства и Минстроя. Первый набор состоялся в 2018 году. Цель программы - обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды.