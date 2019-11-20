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Комитет Думы не поддержал законопроект о помощи дольщикам нежилых помещений от 7 кв. м

Правительство согласно с позицией комитета

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, предлагающий восстанавливать права обманутых дольщиков, которые приобрели нежилые помещения площадью более 7 кв. м.

"Те средства, которые выделяются, они должны направляться прежде всего на восстановление жилищных прав граждан. С 2017 года было достроено 616 домов. На те средства, которые выделены в этом году из федерального бюджета, будет достроено еще более 200 домов в 35 регионах. Это серьезная работа, но которая еще растянется как минимум на три-пять лет с учетом тех средств, которые выделяются. В этой связи я считаю, что нам необходимо сосредоточиться прежде всего на тех людях, которые ждут своих квартир, которым жить негде", - сказал в среду на заседании комитета его председатель Николай Николаев.

Он добавил, что с позицией комитета согласно правительство России. По словам Николаева, своих квартир от недобросовестных застройщиков ждут более 200 тыс. семей.

Действующим законодательством защищаются права дольщиков, которые купили жилье, а также нежилые помещения площадью менее 7 кв. м, включая машино-места. Покупатели нежилых помещений более 7 кв. м по договорам участия в долевом строительстве никак не защищены, это и хотят исправить авторы законопроекта.

Документом предлагается восстанавливать в том числе права дольщиков, которые приобрели нежилые помещения площадью более 7 кв. м. Авторы проекта отмечают, что такие помещения используются в большинстве случаев в коммерческих целях, а значит, предлагаемая ими мера благоприятно повлияет на развитие делового климата в России. Документ предлагает внести изменения в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". Проект был инициирован группой депутатов от "Справедливой России" (Сергеем Мироновым, Ольгой Епифановой, Михаилом Емельяновым и др.) и внесен в Госдуму в марте.

Теги
РоссияНиколаев, Николай Петрович
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