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Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства в будущем

Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает лучшей гарантией от появления обманутых дольщиков полный отказ от механизма долевого строительства в будущем. Об этом он сказал на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями.

"Институт такого долевого строительства носит уникальный характер и существует только в нашей стране, - отметил Медведев. - Нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще таким образом не строить, и это будет лучшая гарантия того, что подобные случаи [обманутых дольщиков] не будут появляться".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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