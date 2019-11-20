Госдума приняла закон, уточняющий полномочия единого института развития в жилищной сфере

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на корректировку целей, задач и функций единого института развития в жилищной сфере (в настоящее время таким институтом развития является ДОМ.РФ).

Документ был инициирован правительством РФ.

Из целей деятельности ДОМ.РФ исключается развитие объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства. При этом дополнительно включаются цели по развитию территорий общего пользования и по развитию благоприятной городской среды. Основные задачи единого института дополняются задачами по содействию развитию и повышению качества городской среды, развитию рынка аренды помещений, предназначенных для проживания граждан и деятельности юридических лиц.

ДОМ.РФ наделяется новыми функциями по передаче своих земельных участков в безвозмездное пользование для создания арендного жилья или жилищного строительства. Передача земель будет происходить по решению межведомственной комиссии. Также единый институт получает полномочия по реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества, расположенных на его земельных участках; по оказанию содействия в развитии городской среды органам госвласти и органам местного самоуправления, а также юридическим лицам.

Предусматривается возможность не только безвозмездной, но и возмездной передачи земельных участков либо другого имущества ДОМ.РФ без проведения торгов в собственность, аренду, безвозмездное пользование юридическим лицам либо публично-правовым образованиям в соответствии с решениями президента и правительства РФ. Помимо продажи земельных участков и расположенного на них имущества, ДОМ.РФ сможет безвозмездно передавать в собственность субъекта РФ или муниципальную собственность земельные участки, занятые объектами недвижимости, принадлежащими региону или муниципалитету. Закрепляется перечень случаев, при которых единый институт не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям или выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Новые функции

Наряду с определенными в настоящее время требованиями вводятся новые. Так, для участников аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков ДОМ.РФ вводится требование к минимальной стоимости активов, минимальному размеру собственных средств (он будет обязан проводить стресс-тестирование достаточности собственных средств не реже одного раза в год и стресс-тестирование достаточности своих ликвидных активов не реже одного раза за шесть месяцев), наличию у них или их основного общества определенного уровня кредитного рейтинга, а также наличию опыта работы по определенным договорам.

ДОМ.РФ также сможет запрашивать у органов госвласти и организаций копии документов об итогах контрольных мероприятий по проверке использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, а в случае отсутствия таких документов - устанавливать обязанность соответствующего федерального органа проверять использование земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости и направлять такой документ в ДОМ.РФ.

В то же время ряд функций единого института исключаются. В частности, это касается функции по проведению аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров аренды земельных участков единого института для строительства стандартного жилья, а также договоров аренды земельных участков для строительства стандартного жилья в минимально требуемом объеме. В части годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности единого института исключаются нормы, предусматривающие направление годового отчета президенту РФ, в Госдуму, Совет Федерации и правительству. Годовую консолидированную финансовую отчетность единый институт развития в жилищной сфере будет раскрывать вместе с аудиторским заключением о годовой консолидированной финансовой отчетности и заключением, составленным по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности.