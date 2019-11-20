В Госдуме назвали отказ от долевого строительства логичным завершением реформы отрасли

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Полный отказ от долевого строительства будет логичным завершением реформы строительной отрасли. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ранее в среду глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал в будущем полностью отказаться от механизма долевого строительства. По его мнению, эта мера станет лучшей гарантией от появления обманутых дольщиков.

"Это будет логичное завершение реформы, которая идет уже на протяжении двух лет, - считает Николаев. - Потому что сейчас по факту мы видим две модели. Это использование проектного финансирования и покупка квартир через эскроу-счета".

При этом парламентарий отметил важность того, чтобы "как можно быстрее завершились те проекты, которые пока еще строятся по старой модели".

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.